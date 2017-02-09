Бывший бакиевский кадр тоже претендует на президентский пост.

Спикер парламента четвертого созыва Адахан Мадумаров сообщил в социальных сетях, что соотечественники создали в Москве движение «Поддержим Мадумарова».

Кыргызстанцы, работающие в столице России, пригласили бывшего высокопоставленного чиновника на свою встречу. Она пройдет в Москве 18 февраля. Запланировано объявить о выдвижении Адахана Мадумарова кандидатом в президенты Кыргызстана. Одним из инициаторов выдвижения выступает Мирлан Ураимов.

Ранее Адахан Мадумаров и еще два бывших члена ЖК — Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келдибеков (оба лидеры другой партии — «Ата Журт») создали оппозиционный блок.

Еще один бывший спикер ЖК — Келдибеков также заявлял о своих президентских амбициях.

На сегодняшний день в КР два политика официально заявили о своих президентских притязаниях. Первым это сделал Темир Сариев. Затем лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

Адахан Мадумаров родился 9 марта 1965 года в селе Куршаб.

Трудовую деятельность начал рабочим в совхозе «Кайнар» Узгенского района Ошской области.

После окончания вуза работал редактором, заместителем главного редактора, главным редактором редакции детских и молодежных телепрограмм на КТР (ныне ОТРК).

Был депутатом Жогорку Кенеша трех созывов. Затем вошел в команду второго — позже свергнутого — президента страны. Работал госсекретарем, и.о. вице-премьер-министра , спикером Жогорку Кенеша, секретарем Совета безопасности.

В 2010 году создал партию «Бутун Кыргызстан».