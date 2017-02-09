Бывший бакиевский кадр тоже претендует на президентский пост.
Спикер парламента четвертого созыва Адахан Мадумаров сообщил в социальных сетях, что соотечественники создали в Москве движение «Поддержим Мадумарова».
Кыргызстанцы, работающие в столице России, пригласили бывшего высокопоставленного чиновника на свою встречу. Она пройдет в Москве 18 февраля. Запланировано объявить о выдвижении Адахана Мадумарова кандидатом в президенты Кыргызстана. Одним из инициаторов выдвижения выступает Мирлан Ураимов.
Ранее Адахан Мадумаров и еще два бывших члена ЖК — Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келдибеков (оба лидеры другой партии — «Ата Журт») создали оппозиционный блок.
Еще один бывший спикер ЖК — Келдибеков также заявлял о своих президентских амбициях.
На сегодняшний день в КР два политика официально заявили о своих президентских притязаниях. Первым это сделал Темир Сариев. Затем лидер партии
Адахан Мадумаров родился 9 марта 1965 года в селе Куршаб.
Трудовую деятельность начал рабочим в совхозе «Кайнар» Узгенского района Ошской области.
После окончания вуза работал редактором, заместителем главного редактора, главным редактором редакции детских и молодежных телепрограмм на КТР (ныне ОТРК).
Был депутатом Жогорку Кенеша трех созывов. Затем вошел в команду второго — позже свергнутого — президента страны. Работал госсекретарем, и.о.
В 2010 году создал партию «Бутун Кыргызстан».