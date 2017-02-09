Кадровые перестановки произошли в Вооруженных силах Кыргызстана

В Вооруженных силах Кыргызстана произошли кадровые перестановки. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.
По его данным, Алмазбек Карасартов назначен командующим Национальной гвардией Вооруженных сил КР; Уларбек Шаршеев — начальником Главного штаба, первым заместителем председателя Государственной пограничной службы; Данияр Сатимов — заместителем председателя Госпогранслужбы.
Бакыт Жылтыров освобожден от должности начальника Главного штаба — первого заместителя председателя ГПС.
Соответствующие распоряжения подписал президент КР Алмазбек Атамбаев.