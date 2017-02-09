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Власть

Кадровые перестановки произошли в Вооруженных силах Кыргызстана

В Вооруженных силах Кыргызстана произошли кадровые перестановки. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

По его данным, Алмазбек Карасартов назначен командующим Национальной гвардией Вооруженных сил КР; Уларбек Шаршеев — начальником Главного штаба, первым заместителем председателя Государственной пограничной службы; Данияр Сатимов — заместителем председателя Госпогранслужбы.

Бакыт Жылтыров освобожден от должности начальника Главного штаба — первого заместителя председателя ГПС.

Соответствующие распоряжения подписал президент КР Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44908/
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