Депутатская комиссия не получила документы по мародерству и банковским ячейкам

Члены временной депутатской комиссии по изучению вопросов, касающихся фактов мародерства и разграбления банковских ячеек, произошедших в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов, давно не собирались. Об этом ИА «24.kg» сообщил депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков.
По его словам, председатель комиссии ранее отправил несколько запросов в министерства и ведомства.
Но полную информацию мы так и не получили. Поэтому пока нет смысла собираться и что-то обсуждать.Рыскелди Момбеков
Дата и тема очередного заседания комиссии пока неизвестны.
Временная депутатская комиссия по изучению фактов мародерства, разграбления банковских ячеек, произошедших в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов, и необоснованному повышению тарифов за оказание
За это время нардепы изучили только последний вопрос и рекомендовали правительству уволить председателя правления
Срок деятельности депутатской комиссии продлили до 1 марта.