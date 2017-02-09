Депутатская комиссия не получила документы по мародерству и банковским ячейкам

Члены временной депутатской комиссии по изучению вопросов, касающихся фактов мародерства и разграбления банковских ячеек, произошедших в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов, давно не собирались. Об этом ИА «24.kg» сообщил депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков.

По его словам, председатель комиссии ранее отправил несколько запросов в министерства и ведомства.

Но полную информацию мы так и не получили. Поэтому пока нет смысла собираться и что-то обсуждать. Рыскелди Момбеков

Дата и тема очередного заседания комиссии пока неизвестны.

Временная депутатская комиссия по изучению фактов мародерства, разграбления банковских ячеек, произошедших в 2010 году, а также сделок, связанных с реализацией всех национализированных объектов, и необоснованному повышению тарифов за оказание интернет-услуг ОАО «Кыргызтелеком» начала работу 26 октября 2016 года.

За это время нардепы изучили только последний вопрос и рекомендовали правительству уволить председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Эмиля Ешеналиева. В результате его отстранили от должности, а в ОАО назначили нового председателя.

Срок деятельности депутатской комиссии продлили до 1 марта.