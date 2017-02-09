Курсан Асанов: Поднял бы руку на журналиста, он не смог бы в тот же день написать

Если бы я поднял руку на журналиста, он бы не смог в тот же день написать об этом на «Фейсбуке». Об этом на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше сказал заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, которого обвиняют в избиении журналиста Арслана Сартбаева.

По его словам, в тот день у него была «встреча с предпринимателями, уважаемыми людьми». «Вели, в том числе, разговор и о совести, чести, а потом мы разошлись, и то, что он написал, пусть это будет на его совести», — сказал Курсан Асанов.

Как он отметил, фотоколлаж на него, который был опубликован в газете, где работает Арслан Сартбаев, рассматривает комиссия по этике Союза журналистов.