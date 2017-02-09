«Справку о судимости гражданин Кыргызстана должен запрашивать лично, пока рано, чтобы ее запрашивала требующая сторона», — об этом на встрече с журналистами в Жогорку Кенеше сказал депутат Кенжебек Бокоев.

По его словам, инициируемый депутатом Дастаном Бекешевым законопроект, по которому справку о судимости должен запрашивать у МВД работодатель, принимать еще рано.

Документ противоречит многим другим законам, и придется менять несколько из них.

«Свое отрицательное мнение по законопроекту дали ГКНБ, МВД, Минюст. Если вы, скажем, кандидат в депутаты, и когда у вас затребует справку, вы можете сказать, чтобы они сами ее затребовали, но они могут этого и не делать. Или другой пример, когда человек устраивается в охранное агентство, то работодатель, чтобы самому не бегать за справкой, может принять на работу того человека, который ее принесет», — сказал Кенжебек Бокоев.

По его словам, идея Дастана Бекешева правильная, но реализовать ее можно только в будущем.

Он отметил, что даже если законопроект пройдет, следует ограничить доступ к справкам о судимости.

Справка о судимости — эта информация личного характера, и любая частная организация не должна иметь доступа к ней без ведома самого гражданина. Кенжебек Бокоев

Дастан Бекешев напомнил, что справки — это вчерашний день. Они выполнили свою функцию, а сегодня пора переходить на новый уровень получения информации.

«В Украине, если госоргану требуются справки от граждан, то они требуют их у других госорганов», — сказал он.

Депутат привел в пример жителя города Ош, который потратил более 5 тысяч сомов, чтобы приехать в Бишкек и получить справку о судимости, а житель Таласа потратил на это 2,5 тысячи сомов.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев инициировал законопроект, согласно которому справку о судимости должен запрашивать сам работодатель или требующий ее госорган.