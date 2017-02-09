Бакыт Торобаев выступает за диктатуру закона

«Одна из угроз для страны сегодня — потеря исторической перспективы. У нас до сих пор нет ясной картины того, каким будет Кыргызстан. А это делает бессмысленными любые предвыборные программы. Я за диктатуру закона», — заявил сегодня лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

«Меня часто спрашивают, за какую я форму правления — президентскую или парламентскую. Если честно, мы уже всему народу и самим себе заморочили голову. Я за ту форму правления, где будут создаваться новые рабочие места, когда молодежь не будет уезжать в поисках заработка; где каждый гражданин будет защищен и юридически, и социально. Я бы назвал эту форму правления диктатурой закона», — сказал он.

«Любая новая власть должна быть преемственной, а передача власти — только в рамках Конституции. Радикальные призывы о свержении мы никогда не поддержим. Каждый президент выполнил свою историческую миссию. Мы должны это признать», — добавил Бакыт Торобаев.

«Выборы 2017 года должны стать демонстрацией нашей политической культуры. Я выступаю за усиление роли премьер-министра », — отметил он.

Сегодня Торобаев заявил о намерении баллотироваться в президенты страны.