Только в городе Ош есть «заглушка» от сигналов телевидения соседних стран

Только в городе Ош есть так называемая «заглушка» от сигналов телевидения соседних стран, сообщил на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» директор Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

По его словам, вопрос пресечения сигналов телевидения соседних стран на контроле госкомитета, но специальная аппаратура есть только в городе Ош.

Эта аппаратура не может глушить постоянно, она пресекает сигнал один раз, и потом телекомпании соседних стран могут продолжить вещание. Бакыт Шаршембиев

Лидер фракции Алмаз Баатырбеков попросил дать отчет о работе по пресечению сигналов иностранных телекомпаний в приграничных районах.

В свою очередь депутаты отметили, что к ним поступает много обращений от жителей этих районов с просьбой, чтобы у них в регионе вещало как можно больше отечественных телекомпаний, потому что они преимущественно смотрят телевидение соседних стран и российские телеканалы.