Депутаты предложили помочь компании «MegaCom»

Депутаты парламента предложили помочь государственной сотовой компании «MegaCom». Предложение на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» внес депутат Жыргалбек Калмаматов.

По его словам, для этого можно рекомендовать всем сотрудникам государственных органов пользоваться услугами только данной компании.

Как отметил глава Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев, услуги госкомпании в сравнении с другими дороже, так как она должна придерживаться при закупках и участии в тендерах требований, предъявляемых к госорганам.

«Если будет принято решение, что госзакупки можно делать из одного источника, то следует рассмотреть данный вопрос», — сказал глава госкомитета.

Депутат Жыргалбек Калмаматов предложил рассмотреть вопрос размещения офисов «MegaCom» в здании ГП «Кыргызпочтасы», где достаточно свободных мест.

«В компании работают 1 тысяча 100 человек, и она арендует помещение, а это тоже большие расходы», — сказал депутат.