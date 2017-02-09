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Власть

Речи о переносе станции на Унгар-Тоо не было

Речи о переносе станции на Унгар-Тоо не было. Об этом на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» сказал директор Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

По его словам, разговор шел о строительстве в том же районе другой станции для усиления сигналов. «В настоящее время станция на Унгар-Тоо работает в штатном режиме», — сказал Бакыт Шаршембиев.

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Напомним, весной 2016 года на приграничной территории в Аксыйском районе Вооруженные силы Узбекистана установили контрольно-пропускной пункт на дороге, которая принадлежала Кыргызстану, позже солдаты соседней страны покинули пост. Одной из причин инцидента была гора Унгар-Тоо, на которой расположена радиорелейная станция Кыргызстана, и гора является предметом приграничного спора между двумя странами.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44812/
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