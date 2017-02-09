Речи о переносе станции на Унгар-Тоо не было. Об этом на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» сказал директор Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

По его словам, разговор шел о строительстве в том же районе другой станции для усиления сигналов. «В настоящее время станция на Унгар-Тоо работает в штатном режиме», — сказал Бакыт Шаршембиев.

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