19:49
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Власть

В Кыргызстане гособъекты, не приносящие прибыли, хотят продать

Некоторые государственные объекты, не приносящие прибыли, хотят продать. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков.

В качестве примера он привел несколько объектов, в которых раздут штат или они приносят низкий доход.

«К примеру, Западный автовокзал. Штат сотрудников — 180 человек. Как было в советское время — генеральный директор, первый, второй заместители, главный инженер. И все главные. Или гостиница „Семетей“. Она занимает площадь в 5 тысяч квадратных метров, а прибыль в год приносит 50 тысяч сомов», — сказал Болсунбек Казаков.

По его словам, ФУГИ готовит предложение, если от этих объектов не будет пользы, их упразднят. Имущество включат в программу пополнения бюджета.

«Много непрофильных объектов. Та же железная дорога владеет базарами. Этого не должно быть. Мы предлагаем продать их», — отметил Болсунбек Казаков.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44810/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Темир Сариев: В Кыргызстане не должно быть деления на Север и Юг
Алмазбек Атамбаев: Кыргызстан больше не будет унижаться
Каким будет 2017 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
Депутаты настаивают: комиссия по этике должна рассмотреть поведение главы ФУГИ
Глава ФУГИ пожелал депутату Жогорку Кенеша заняться работой, а не словоблудием
Депутаты Жогорку Кенеша возмущены, что глава ФУГИ болеет каждый вторник
Валентин Богатырев назвал Кыргызстан псевдогосударством
Алмазбек Атамбаев уверен, что в Кыргызстане сильный народ
Депутаты критикуют чиновников за пустые обещания
Омурбек Бабанов: Главы госкомпаний носят iPhone, но только 10 процентов умеют им пользоваться
Популярные новости
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти
Фракция &laquo;Республика Ата-Журт&raquo; передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша Фракция «Республика Ата-Журт» передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;неделю Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Бизнес
4 причины подключить интернет-пакеты &laquo;День-ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom 4 причины подключить интернет-пакеты «День-ночь» от MegaCom
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь