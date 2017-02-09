В Кыргызстане гособъекты, не приносящие прибыли, хотят продать

Некоторые государственные объекты, не приносящие прибыли, хотят продать. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков.

В качестве примера он привел несколько объектов, в которых раздут штат или они приносят низкий доход.

«К примеру, Западный автовокзал. Штат сотрудников — 180 человек. Как было в советское время — генеральный директор, первый, второй заместители, главный инженер. И все главные. Или гостиница „Семетей“. Она занимает площадь в 5 тысяч квадратных метров, а прибыль в год приносит 50 тысяч сомов», — сказал Болсунбек Казаков.

По его словам, ФУГИ готовит предложение, если от этих объектов не будет пользы, их упразднят. Имущество включат в программу пополнения бюджета.

«Много непрофильных объектов. Та же железная дорога владеет базарами. Этого не должно быть. Мы предлагаем продать их», — отметил Болсунбек Казаков.