Сотовой связи не имеют 73 села в Кыргызстане. Об этом на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» сообщил директор Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

По его словам, ведомство составило план, согласно которому каждая сотовая компания за свой счет в течение ближайших трех лет должна провести в указанные села мобильную связь.

«На сегодня в Кыргызстане 7,5 миллиона абонентов сотовой связи, 4,5 миллиона человек пользуются Интернетом», — сказал Бакыт Шаршембиев.