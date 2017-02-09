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Власть

Сотовой связи не имеют 73 села в Кыргызстане

Сотовой связи не имеют 73 села в Кыргызстане. Об этом на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» сообщил директор Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

По его словам, ведомство составило план, согласно которому каждая сотовая компания за свой счет в течение ближайших трех лет должна провести в указанные села мобильную связь.

«На сегодня в Кыргызстане 7,5 миллиона абонентов сотовой связи, 4,5 миллиона человек пользуются Интернетом», — сказал Бакыт Шаршембиев.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44809/
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