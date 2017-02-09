19:49
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Власть

Приближенные Бакиева хотят вернуть национализированное имущество

Бывшие владельцы национализированных декретами временного правительства объектов хотят вернуть имущество. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов. Напомним, большая часть национализированного ранее принадлежала приближенным Курманбека Бакиева и его семьи.

По его словам, по национализированным объектам проходило 83 судебных разбирательства, 64 из них завершены.

«Многие хотят признать декреты временного правительства недействительными и вернуть в свою собственность имущество. В основном с этим и связаны суды», — сказал Олег Панкратов.

Он заверил, что ни один объект не перешел в частные руки. Все национализированное имущество находится в ведении государства.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44805/
просмотров: 1222
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство Кыргызстана рассказало, что стало с национализированными объектами
Тайырбек Сарпашев: На момент перерегистрации участка Максима Бакиева ограничений судом не было
Создана депутатская комиссия по расследованию продажи имущества Максима Бакиева
По проданному имуществу Максима Бакиева депутаты предлагают создать комиссию
Медиаэкспертам напомнили о временах Курманбека Бакиева
Алмазбек Атамбаев не стал бы давать советы Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву
В ЖК попытались закрыть тему со скандалом вокруг MegaCom, но депутат партии власти выступил против
Минюст возобновил лицензию Алексея Елисеева после его бегства из страны
Кто захватил имущество, после того как экс-президент КР Курманбек Бакиев сбежал?
Депутатская комиссия по национализированным объектам призвала госорганы отвечать без отписок
Популярные новости
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти
Фракция &laquo;Республика Ата-Журт&raquo; передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша Фракция «Республика Ата-Журт» передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;неделю Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Бизнес
4 причины подключить интернет-пакеты &laquo;День-ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom 4 причины подключить интернет-пакеты «День-ночь» от MegaCom
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь