Приближенные Бакиева хотят вернуть национализированное имущество

Бывшие владельцы национализированных декретами временного правительства объектов хотят вернуть имущество. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов. Напомним, большая часть национализированного ранее принадлежала приближенным Курманбека Бакиева и его семьи.

По его словам, по национализированным объектам проходило 83 судебных разбирательства, 64 из них завершены.

«Многие хотят признать декреты временного правительства недействительными и вернуть в свою собственность имущество. В основном с этим и связаны суды», — сказал Олег Панкратов.

Он заверил, что ни один объект не перешел в частные руки. Все национализированное имущество находится в ведении государства.