Приближенные Бакиева хотят вернуть национализированное имущество

Бывшие владельцы национализированных декретами временного правительства объектов хотят вернуть имущество. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил
По его словам, по национализированным объектам проходило 83 судебных разбирательства, 64 из них завершены.
«Многие хотят признать декреты временного правительства недействительными и вернуть в свою собственность имущество. В основном с этим и связаны суды», — сказал Олег Панкратов.
Он заверил, что ни один объект не перешел в частные руки. Все национализированное имущество находится в ведении государства.