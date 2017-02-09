Правительство Кыргызстана рассказало, что стало с национализированными объектами

Правительство Кыргызстана рассказало, что стало с объектами, национализированными декретами от 2010 года. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, в соответствии с декретами временного правительства национализировано 47 объектов. Часть объектов остается в государственной собственности, часть приватизируется.

«В государственной собственности находится 26 объектов. 16 переданы в оперативное управление, одно — в муниципальную собственность, два — в ведение представительства правительства по Иссык-Кульской области, семь — в Фонд по управлению государственным имуществом. Активы „Чакан ГЭС“ переданы Национальному энергохолдингу», — пояснил Олег Панкратов.

Он добавил, что 21 объект подлежит приватизации. Из них 6 уже приватизированы на 181,2 миллиона сомов.