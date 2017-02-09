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Власть

Только у шести из 658 сельских водопользователей утвержден тариф

Только у шести из 658 сельских водопользователей тариф утвержден антимонопольным комитетом. Об этом на заседании правительства сказал директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ Аскарбек Токтошев.

По его словам, антимонопольный комитет не успевает делать это в селах, и в большинстве случаев тариф утверждают местные кенеши без каких-либо согласований.

Из 658 сельских общественных объединений пользователей воды в реальности работают 446. Остальные 123 существуют только на бумаге.

Аскарбек Токтошев

«Совместно с Национальным статистическим комитетом разработали форму отчетности, и теперь будет вестись учет потребляемой в селах воды. Раньше этого не делалось. Уже получили отчеты за 2015–2016 годы», — сказал директор департамента.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, в свою очередь, подверг критике местные власти за слабую работу по взиманию платы за воду и ее рациональное использование.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44784/
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