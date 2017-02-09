21:50
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Власть

Почему «умные» счетчики неправильно считают электроэнергию

Автоматизированная информационная система учета дает сбои и неправильно считает электроэнергию. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Кожобек Рыспаев.

По его словам, проблема возникает из-за того, что в распредкомпаниях устанавливают разношерстные приборы учета. Более того, энергетики потратили деньги на серверы, которые теперь не используют, а хранят на складе.

Депутаты вновь возмущены, что на обсуждение столь важного вопроса не пришел глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев. «Мы его зовем, как на той, а он не приходит», — сказали депутаты.

Жогорку Кенеш решил отложить вопрос до следующей недели и вызвать для отчета Айбека Калиева и курирующего сектор вице-премьера-министра Олега Панкратова.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44781/
просмотров: 2765
Версия для печати
Материалы по теме
Энергетики объяснили, почему «умные» счетчики некорректно считают потребление
Усилили ответственность за повреждение электросетей в Кыргызстане
Отключены от электричества за долги четыре школы в Таласской области
Тарифы на электроэнергию для некоммерческих объектов, помогающих государству, должны быть социальными
До 10 января будут ограничения электроэнергии из-за аварии на Токтогульской ГЭС
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему свет – дорогое удовольствие
Правительство вернется к вопросу тарифов на электроэнергию в 2017 году
Экмат Байбакпаев прогнозирует дефицит электроэнергии зимой
Депутат рассказал, сколько нужно «дать», чтобы подключиться к электросетям
Акылбек Жапаров: Мы не можем насиловать бюджет во благо ОАО «Северэлектро»
Популярные новости
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти
Фракция &laquo;Республика Ата-Журт&raquo; передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша Фракция «Республика Ата-Журт» передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;неделю Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Бизнес
4 причины подключить интернет-пакеты &laquo;День-ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom 4 причины подключить интернет-пакеты «День-ночь» от MegaCom
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь