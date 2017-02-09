Депутаты Жогорку Кенеша просят объяснить, что такое каботажные перевозки

Депутаты не понимают, что такое каботажные перевозки, и просят разъяснить им термин на кыргызском языке. С просьбой об этом выступил сегодня на заседании Жогорку Кенеша Талант Мамытов.

Заместитель министра транспорта и дорог Гульмира Абдралиева пояснила, что Кыргызстан присоединился к «Программе поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств — членов Евразийского экономического союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства — члена ЕАЭС с 2016 по 2025 год».

«Программа облегчит доступ перевозчиков к услуге на территории союза. Водители смогут перевезти дополнительный груз, чтобы не гнать машину порожней. Присоединившись к программе, открывается возможность осуществления каботажных перевозок в попутном направлении к месту следующей загрузки. Кыргызстан также предоставляет возможность осуществления каботажных перевозок», — отметила Гульмира Абдралиева.

Однако депутат Талант Мамытов настаивал: термин «каботажная перевозка» не переведен на кыргызский язык.

«Перед тем как писать законопроект, нужно дать определение понятиям. Не все знают, что такое каботаж. Попробуйте дать разъяснение на государственном языке», — отметил он.