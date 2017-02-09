Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев считает процесс выборов тоем (застольем) для населения. Об этом он заявил сегодня на заседании.

В парламенте продолжают обсуждать законопроект, по которому предлагается избирать глав айыл окмоту населением. В настоящее время их избирают депутаты местных кенешей.

«Не нужно предлагать людям очередной той. Мы на протяжении нескольких лет говорим об усилении органов местного самоуправления, но так быстро это не делается», — считает Исхак Масалиев.

Он предложил отклонить законопроект, так как он противоречивый.