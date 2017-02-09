19:50
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Власть

Выборы в Кыргызстане — застолье для населения

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев считает процесс выборов тоем (застольем) для населения. Об этом он заявил сегодня на заседании.

В парламенте продолжают обсуждать законопроект, по которому предлагается избирать глав айыл окмоту населением. В настоящее время их избирают депутаты местных кенешей.

«Не нужно предлагать людям очередной той. Мы на протяжении нескольких лет говорим об усилении органов местного самоуправления, но так быстро это не делается», — считает Исхак Масалиев.

Он предложил отклонить законопроект, так как он противоречивый.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44761/
просмотров: 866
Версия для печати
Материалы по теме
Второй кандидат в президенты Кыргызстана заявил о своих намерениях
Прямые выборы глав айыл окмоту вызвали споры в Жогорку Кенеше
Выборы мэра Кара-Балты не состоялись и во второй раз
Депутат местного кенеша лишился и мандата, и прежней работы
В двух айыльных кенешах Чуйской области пройдут повторные выборы
Темир Сариев: Преемника не будет, народ сам изберет президента Кыргызстана
Генпрокуратура не ответила, как наказали чиновников, из-за которых избиратели не смогли проголосовать
В парламенте предлагают легализовать все средства, потраченные на предвыборную агитацию
Результаты выборов мэра Бишкека сфальсифицированы
Экс-спикер Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в президенты Кыргызстана
Популярные новости
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти
Фракция &laquo;Республика Ата-Журт&raquo; передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша Фракция «Республика Ата-Журт» передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;неделю Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Бизнес
4 причины подключить интернет-пакеты &laquo;День-ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom 4 причины подключить интернет-пакеты «День-ночь» от MegaCom
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь