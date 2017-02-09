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Власть

Обвинения Генпрокуратуры не признает Тайырбек Сарпашев

«ГРС обвиняют в том, чего она не делала», — заявил сегодня на пресс-конференции глава ведомства Тайырбек Сарпашев. Он не признает обвинения надзорного органа.

Чиновник считает, что Генпрокуратура не вовлечена в политические интриги. Об этом он сказал, комментируя предложение надзорного органа отправить его в отставку.

«Я намерен сегодня обратиться в ГП со своим заявлением, чтобы глубже разобраться в этой ситуации. Мои оппоненты могут использовать данную ситуацию для того, чтобы дискредитировать лично меня и ГРС», — сказал Тайырбек Сарпашев.

Он намерен в рамках закона доказать свою правоту.

«Возможно, некоторые политики, которые готовятся к президентским выборам — а их много, не буду называть по именам и делать им бесплатно рекламу, — действительно считают, что у ГРС есть биометрическая база для выборного процесса. Возможно, из-за своей неинформированности они считают, что есть некая кнопка, которая может повлиять на избирательный процесс. Заявляю: такой кнопки нет, выборы проходят открыто и прозрачно», — добавил он.

«Я подозреваю, что мои оппоненты и дальше будут пытаться дискредитировать меня», — отметил Тайырбек Сарпашев.

Сегодня Генпрокуратура КР предложила премьер-министру отправить в отставку главу ГРС.

«Заведомо зная, что вопросы с поиском и конфискацией имущества Максима Бакиева и его приближенных лиц находятся под пристальным вниманием общественности и государства, Сарпашев 30 ноября 2016 года направил прямое письменное указание в Бишкекский госрегистр об отмене ареста с недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Скрябина, 45 и 45а», — сообщили в ГП КР.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44758/
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