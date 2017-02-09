Обвинения Генпрокуратуры не признает Тайырбек Сарпашев

«ГРС обвиняют в том, чего она не делала», — заявил сегодня на
Чиновник считает, что Генпрокуратура не вовлечена в политические интриги. Об этом он сказал, комментируя предложение надзорного органа отправить его в отставку.
«Я намерен сегодня обратиться в ГП со своим заявлением, чтобы глубже разобраться в этой ситуации. Мои оппоненты могут использовать данную ситуацию для того, чтобы дискредитировать лично меня и ГРС», — сказал Тайырбек Сарпашев.
Он намерен в рамках закона доказать свою правоту.
«Возможно, некоторые политики, которые готовятся к президентским выборам — а их много, не буду называть по именам и делать им бесплатно рекламу, — действительно считают, что у ГРС есть биометрическая база для выборного процесса. Возможно,
«Я подозреваю, что мои оппоненты и дальше будут пытаться дискредитировать меня», — отметил Тайырбек Сарпашев.
Сегодня Генпрокуратура КР предложила
«Заведомо зная, что вопросы с поиском и конфискацией имущества Максима Бакиева и его приближенных лиц находятся под пристальным вниманием общественности и государства, Сарпашев 30 ноября 2016 года направил прямое письменное указание в Бишкекский госрегистр об отмене ареста с недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Бишкек, улица Скрябина, 45 и 45а», — сообщили в ГП КР.