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Власть

Число депутатов предлагают увеличить в Кыргызстане

Для более качественной работы необходимо увеличить количество депутатов местных кенешей. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил нардеп Кенжебек Бокоев.

По его мнению, необходимо увеличить количество депутатских мандатов в городских и айыльных кенешах.

Он считает, что в населенных пунктах с населением до 6 тысяч человек должно быть 15 депутатов (сейчас их одиннадцать).

В населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек — 25 депутатов (21).

В населенных пунктах с населением свыше 20 тысяч человек — 35 депутатов (31).

В кенешах городов Бишкек и Ош останется по 45 депутатов.

Кенжебек Бокоев предлагает увеличить и срок избрания депутатов местных кенешей с 4 до 5 лет.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44751/
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