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Власть

Прямые выборы глав айыл окмоту вызвали споры в Жогорку Кенеше

Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев предлагает внести поправки в закон о статусе депутатов местных кенешей, чтобы главу айыл окмоту избирал народ, а не депутаты. Поправки обсуждают на пленарном заседании.

Однако коллеги не согласились с этим предложением. В частности, Айнуру Алтыбаева отметила, что эта норма неправильная.

«Не должно быть прямых выборов. Главы айыл окмоту должны избираться депутатами. Если они не смогут избрать главу, тогда местное сообщество само изберет его. Но местный кенеш не должен из-за этого распускаться», — считает она.

Инициатор поправок пояснил, что норма вводится для того, что бы в будущем перейти к прямым выбора мэров городов.

Ранее в Кыргызстане в пяти городах выборы не состоялись из-за отсутствия кворума, в двух — из-за того, что ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44748/
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