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Власть

За деньги дела о насилии в Кыргызстане переквалифицируются в менее тяжкие

В Кыргызстане за вознаграждение дела по насилию над женщинами переквалифицируются в менее тяжкие. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, прекращено более 600 дел по изнасилованию. Ежегодно осуществляется более 12 тысяч выездов по семейному насилию.

«Умыкание невест переквалифицируется в менее тяжкое преступление за деньги. Это только те случаи, о которых не боятся говорить. С начала года произошло 17 суицидов среди подростков. Это говорит о том, что есть огромная проблема морали и нравственности», — сказала Наталья Никитенко.

Депутат считает, что деятели культуры и работники средств массовой информации отчасти виноваты в этом.

«СМИ формируют новые образы для молодежи. Не нужно снижать культуру до уровня масс, не делать такие шоу, как „Келин“, где девушка должна угождать капризной свекрови. Нужны более серьезные передачи и фильмы о недопустимости семейного насилия», — отметила она.

Ее поддержала Аида Салянова, она призвала закрыть шоу «Келин», где образ свекрови представлен в виде деспота.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44736/
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