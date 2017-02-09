Депутаты выяснят, есть ли в деле Аиды Саляновой политика

Депутаты выяснят, есть ли в уголовном деле против экс-генпрокурора Аиды Саляновой политика. Решение принято сегодня на заседании.

Депутаты долго не могли уговорить торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова внести вопрос о создании временной депутатской комиссии в повестку дня.

Спикер парламента сдался после того, как в защиту коллеги единогласно выступили представители всех фракций Жогорку Кенеша, в том числе СДПК.

Создание депутатской комиссии поддержали 103 депутата из 110 зарегистрированных. В комиссию, которая будет работать в течение месяца, вошли девять депутатов от пяти парламентских фракций.