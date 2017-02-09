Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистана Ашрафу Гани в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавин и природных катаклизмов в различных провинциях страны. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В Афганистане лавины сошли сразу в нескольких провинциях. В результате под снегом оказались две деревни в районе Баргматал. Жертвами стихии стали уже более ста человек.