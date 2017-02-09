Глупостью назвали сообщения об уходе президента Кыргызстана

В Интернете появилась информация о том, что президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев покидает свой пост в связи с ухудшением здоровья.

«Это глупость, которую противно комментировать», — заявили ИА «24.kg» в пресс-службе главы государства.

Со здоровьем президента все в порядке. Вы же видите, он каждый день министров принимает, работает. Аппарат президента КР

Напомним, за прошедший год президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев четырежды уходил в отпуск. В частности, отпуск с 20 сентября по 1 октября был связан с необходимостью медицинского обследования.