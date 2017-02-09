Олег Панкратов: Продажу месторождения Кара-Кече затянули

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования затянул с выбором консалтинговой компании для реализации проекта по строительству тепловой станции на месторождении Кара-Кече . Об этом заявил сегодня на коллегии ведомства вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

Он отметил, что конкурс по выбору консалтинговой компании провели, но долго к нему готовились. «Надеюсь, строительство ТЭС и транспортной магистрали осуществится. Предложения от инвесторов поступают. А от вас ни одного», — отметил он.

Проект затянулся, и, возможно, в него придется вносить корректировки, чтобы не получилось так: у нас есть уголь, а мы все равно покупаем для ТЭЦ Бишкека импортный. Олег Панкратов

С продажей буроугольных месторождений Кара-Кече и Мин-Куш (участок Ак-Улак ) готовы помочь семь консалтинговых компаний.

Месторождения уже пытались продать ранее, но никто не подал заявки на участие в конкурсе. Проект оценивается в $2,5 миллиарда.