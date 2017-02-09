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Власть

Построить аналог казахского «Хоргоса» на границе с Китаем требуют депутаты

Депутаты парламента Кыргызстана потребовали от Таможенной службы поставить перед правительством вопрос о строительстве на кыргызско-китайской границе рынка, подобного казахскому «Хоргосу». Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев.

Он поинтересовался, почему у Кыргызстана за последние два года резко сократился объем торговли с Китаем, а у Казахстана, наоборот, вырос.

Председатель Государственной таможенной службы Азамат Сулайманов ответил, что все дело в «Хоргосе». Рынок находится на казахско-китайской границе и имеет статус беспошлинной торговой зоны.

С территории «Хоргоса» можно без пошлин вывезти товар на 3 тысячи долларов и весом не более 50 килограммов.

Депутаты предложили построить подобный рынок и на границе Кыргызстана и Китая.

«У нас что, границы с Китаем нет? Нужно решать вопрос. Надо ставить его перед правительством. Объем торговли с Китаем должен быть выше», — потребовал Экмат Байбакпаев.

Азамат Сулайманов ответил, что строительство подобного комплекса в Кыргызстане нецелесообразно из-за расположения пунктов пропуска на кыргызско-китайской границе в сложных горных условиях. Кроме того, это приведет к значительным потерям бюджета.

Также глава ГТС сообщил, что «Хоргос» — огромный проект Казахстана и Китая. В него вкладывают деньги не предприниматели. Тратятся бюджетные средства двух стран.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44697/
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