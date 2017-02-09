19:51
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Власть

За аварии и долги ряд энергетиков Кыргызстана могут лишиться работы

Руководители энергокомпаний Кыргызстана за аварии и долги могут лишиться работы. Об этом сообщил сегодня на коллегии Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования заместитель его председателя Азамат Оморов.

По его словам, необходимо принять меры в отношении руководителей энергокомпаний, допустивших рост дебиторской задолженности. В частности, генерального директора ОАО «Электрические станции» Таалайбека Толубаева и его заместителя Аскаралы Койбалиева.

За аварию на Курпсайской ГЭС и слабый контроль ремонтной бригады предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главного инженера. За аварию на Токтогульской ГЭС — объявить выговор директору каскада Алмазу Кушубакову и начальнику станции.

За плохую работу предлагают уволить или объявить выговоры более десяти руководителям энергокомпаний.

По ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» за неоднократный отказ оборудования на подстанции «Кыргызская», узле Кант — Ивановка — Чуйская рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя генерального директора компании Алексея Бородина, а ее руководителю Медетбеку Айткулову объявить выговор.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44689/
просмотров: 1091
Версия для печати
Материалы по теме
Энергетики объяснили, почему «умные» счетчики некорректно считают потребление
Олег Панкратов: Продажу месторождения Кара-Кече затянули
Работу по внедрению умных счетчиков в Кыргызстане признали недостаточной
На внедрение умных счетчиков в Кыргызстане потребуется 26 лет
Депутат Жогорку Кенеша показал, как остановить электросчетчик
В Кыргызстане жителей Джалал-Абада заставляют покупать умные счетчики
Энергетики Кыргызстана рассказали, как снизили энергопотери до 12 процентов
В ЖК вспомнили о «сером кардинале» энергетики Алексее Ширшове
В ЖК предлагают не мучить энергетиков: у них сегодня профессиональный праздник
Энергетики уверяют, что вернут деньги за подключение к сетям
Популярные новости
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти
Фракция &laquo;Республика Ата-Журт&raquo; передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша Фракция «Республика Ата-Журт» передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;неделю Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Бизнес
4 причины подключить интернет-пакеты &laquo;День-ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom 4 причины подключить интернет-пакеты «День-ночь» от MegaCom
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь