За аварии и долги ряд энергетиков Кыргызстана могут лишиться работы

Руководители энергокомпаний Кыргызстана за аварии и долги могут лишиться работы. Об этом сообщил сегодня на коллегии Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования заместитель его председателя Азамат Оморов.

По его словам, необходимо принять меры в отношении руководителей энергокомпаний, допустивших рост дебиторской задолженности. В частности, генерального директора ОАО «Электрические станции» Таалайбека Толубаева и его заместителя Аскаралы Койбалиева.

За аварию на Курпсайской ГЭС и слабый контроль ремонтной бригады предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главного инженера. За аварию на Токтогульской ГЭС — объявить выговор директору каскада Алмазу Кушубакову и начальнику станции.

За плохую работу предлагают уволить или объявить выговоры более десяти руководителям энергокомпаний.