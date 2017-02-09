19:50
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Власть

В парламенте настояли на создании комиссии по делу Аиды Саляновой

Вопрос создания временной депутатской комиссии по делу Аиды Саляновой включен в повестку дня, несмотря на протесты спикера парламента Чыныбая Турсунбекова. Решение принято сегодня на заседании.

С инициативой выступил депутат Алмамбет Шыкмаматов. Его поддержали коллеги из всех фракций.

Депутаты напомнили спикеру ЖК, что имеют право создать временную депутатскую комиссию по делу экс-генпрокурора.

Сам Чыныбай Турсунбеков придерживается другого мнения.

«На прошлой неделе этот вопрос поднимали. Вы дали мне возможность внимательно изучить вопрос. Я переговорил с представителями силовых структур, взял заключение юридического отдела по этому вопросу. Они говорят, что на основе регламента мы не можем создавать по этому делу комиссию. Если вы хотите, я поставлю вопрос на голосование», — сказал Чыныбай Турсунбеков.

Но сейчас мы примем политическое решение, а не на основе законов. Я об этом сразу говорю, чтобы меня потом никто ни в чем не обвинял.

Чыныбай Турсунбеков

В итоге торага все же поставил вопрос на голосование. «За» проголосовали 105 депутатов, против выступили лишь два.

После голосования Чыныбай Турсунбеков вышел из зала заседаний.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44680/
просмотров: 1214
Версия для печати
Материалы по теме
Дракой закончилось заседание парламента ЮАР
За деньги дела о насилии в Кыргызстане переквалифицируются в менее тяжкие
Защитить Аиду Салянову от спикера парламента требуют депутаты
В парламенте жестко критикуют премьер-министра Кыргызстана
Допрос Аиды Саляновой в ГКНБ длился около пяти часов
В парламенте Кыргызстана выбирают вице-спикера
Парламент чудес, или Чемпионат профессиональной никчемности
Депутаты пожаловались на всесилие аппарата парламента
Накануне визита президента КР в Индию в Жогорку Кенеше спешно рассматривают проект соглашения между странами
Неделю перед референдумом депутаты парламента Кыргызстана проведут в округах
Популярные новости
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти
Фракция &laquo;Республика Ата-Журт&raquo; передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша Фракция «Республика Ата-Журт» передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;неделю Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Бизнес
4 причины подключить интернет-пакеты &laquo;День-ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom 4 причины подключить интернет-пакеты «День-ночь» от MegaCom
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь