В парламенте настояли на создании комиссии по делу Аиды Саляновой

Вопрос создания временной депутатской комиссии по делу Аиды Саляновой включен в повестку дня, несмотря на протесты спикера парламента Чыныбая Турсунбекова. Решение принято сегодня на заседании.
С инициативой выступил депутат Алмамбет Шыкмаматов. Его поддержали коллеги из всех фракций.
Депутаты напомнили спикеру ЖК, что имеют право создать временную депутатскую комиссию по делу
Сам Чыныбай Турсунбеков придерживается другого мнения.
«На прошлой неделе этот вопрос поднимали. Вы дали мне возможность внимательно изучить вопрос. Я переговорил с представителями силовых структур, взял заключение юридического отдела по этому вопросу. Они говорят, что на основе регламента мы не можем создавать по этому делу комиссию. Если вы хотите, я поставлю вопрос на голосование», — сказал Чыныбай Турсунбеков.
Но сейчас мы примем политическое решение, а не на основе законов. Я об этом сразу говорю, чтобы меня потом никто ни в чем не обвинял.Чыныбай Турсунбеков
В итоге торага все же поставил вопрос на голосование. «За» проголосовали 105 депутатов, против выступили лишь два.
После голосования Чыныбай Турсунбеков вышел из зала заседаний.