В парламенте настояли на создании комиссии по делу Аиды Саляновой

Вопрос создания временной депутатской комиссии по делу Аиды Саляновой включен в повестку дня, несмотря на протесты спикера парламента Чыныбая Турсунбекова. Решение принято сегодня на заседании.

С инициативой выступил депутат Алмамбет Шыкмаматов. Его поддержали коллеги из всех фракций.

Депутаты напомнили спикеру ЖК, что имеют право создать временную депутатскую комиссию по делу экс-генпрокурора .

Сам Чыныбай Турсунбеков придерживается другого мнения.

«На прошлой неделе этот вопрос поднимали. Вы дали мне возможность внимательно изучить вопрос. Я переговорил с представителями силовых структур, взял заключение юридического отдела по этому вопросу. Они говорят, что на основе регламента мы не можем создавать по этому делу комиссию. Если вы хотите, я поставлю вопрос на голосование», — сказал Чыныбай Турсунбеков.

Но сейчас мы примем политическое решение, а не на основе законов. Я об этом сразу говорю, чтобы меня потом никто ни в чем не обвинял. Чыныбай Турсунбеков

В итоге торага все же поставил вопрос на голосование. «За» проголосовали 105 депутатов, против выступили лишь два.

После голосования Чыныбай Турсунбеков вышел из зала заседаний.