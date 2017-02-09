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Власть

Защитить Аиду Салянову от спикера парламента требуют депутаты

Депутаты требуют от спикера парламента Чыныбая Турсунбекова защитить коллегу из фракции «Ата Мекен» — Аиду Салянову.

Ряд народных избранников также предлагает создать депутатскую комиссию по уголовному делу в отношении экс-генпрокурора.

Представители практически всех фракций парламента, в том числе СДПК, сегодня выступили в защиту Аиды Саляновой.

Депутат «Ата Мекена» Алмамбет Шыкмаматов ранее уже требовал создать депутатскую комиссию. Однако утром Чыныбай Турсунбеков не отреагировал на его слова.

Вторую попытку поднять вопрос Шыкмаматов предпринял после обеда. Чыныбай Турсунбеков ответил, что юротдел ЖК вынес заключение — комиссию по этому вопросу депутаты создавать не могут.

Это вызвало негодование у депутатского корпуса. Парламентарии напомнили своему спикеру, что он, согласно регламенту, должен поставить на голосование предложение депутата. Тем более, что есть решение фракции об образовании временной депутатской комиссии. Спикеру также напомнили, что он должен защищать коллег от необоснованных нападок.

Получается, что никому не надо бороться с коррупцией в Кыргызстане? Так получается? Человек боролся с коррупцией, сажал известных людей, а теперь против нее самой возбудили уголовное дело.

Айсулу Мамашова

«Неужели мы не можем защитить нашего коллегу, мать, жену? Почему такое отношение? Завтра и нас может настичь такая же участь», — возмутилась депутат Айсулу Мамашова.

Депутат Эльвира Сурабалдиева заметила, что в Кыргызстане, что при семейных разборках, что при политических, женщин не поддерживают.

Вступился за Аиду Салянову и экс-спикер ЖК Асылбек Жээнбеков.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44678/
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