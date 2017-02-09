19:49
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Власть

Выборы мэра Кара-Балты не состоялись и во второй раз

Повторные выборы мэра Кара-Балты не состоялись из-за отсутствия кворума. Об этом ИА «24.kg» сообщила лидер партии «ЭлАман» Мухабат Токомбаева.

По ее словам, сессию городского кенеша назначили на 10.00. Однако на нее пришли лишь 18 депутатов из 31. Представители коалиции меньшинства не явились на заседание. Для выборов мэра не хватило трех депутатов. Лидер коалиции большинства Рустам Джолдошбаев объявил перерыв до 12.00. Но и тогда собрать кворум не удалось.

Читайте по теме
Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти

Выборы мэра в знак протеста против кандидатуры Данияра Шабданова проигнорировали 13 депутатов от фракций «ЭлАман», «Акшумкар» и «Кыргызстан».

По закону при повторном срыве выборов мэра судьбу кенеша Кара-Балты должен решать президент. Либо он представит депутатам новых кандидатов, либо вовсе распустит депутатов.

«Мы против кандидатуры Данияра Шабданова. Считаем, что он не смог объединить городской кенеш и потерял доверие народа. Неоднократно и мы, и граждане обращались в Жогорку Кенеш с жалобами на него. Но до президента жалобы не дошли. Мы согласны на любой вариант. Не обязательно распускать кенеш. Если нам представят другого кандидата, мы его с радостью поддержим», — прокомментировала Мухабат Токомбаева.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44673/
просмотров: 1114
Версия для печати
Материалы по теме
Второй кандидат в президенты Кыргызстана заявил о своих намерениях
Выборы в Кыргызстане — застолье для населения
Прямые выборы глав айыл окмоту вызвали споры в Жогорку Кенеше
На выборы мэра Кара-Балты не явились депутаты трех фракций
Депутат местного кенеша лишился и мандата, и прежней работы
Против мэра митингуют в Кара-Балте
В двух айыльных кенешах Чуйской области пройдут повторные выборы
Темир Сариев: Преемника не будет, народ сам изберет президента Кыргызстана
Генпрокуратура не ответила, как наказали чиновников, из-за которых избиратели не смогли проголосовать
В парламенте предлагают легализовать все средства, потраченные на предвыборную агитацию
Популярные новости
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти
Фракция &laquo;Республика Ата-Журт&raquo; передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша Фракция «Республика Ата-Журт» передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;неделю Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Бизнес
4 причины подключить интернет-пакеты &laquo;День-ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom 4 причины подключить интернет-пакеты «День-ночь» от MegaCom
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь