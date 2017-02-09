Выборы мэра Кара-Балты не состоялись и во второй раз

Повторные выборы мэра Кара-Балты не состоялись из-за отсутствия кворума. Об этом ИА «24.kg» сообщила лидер партии «ЭлАман» Мухабат Токомбаева.

По ее словам, сессию городского кенеша назначили на 10.00. Однако на нее пришли лишь 18 депутатов из 31. Представители коалиции меньшинства не явились на заседание. Для выборов мэра не хватило трех депутатов. Лидер коалиции большинства Рустам Джолдошбаев объявил перерыв до 12.00. Но и тогда собрать кворум не удалось.

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Выборы мэра в знак протеста против кандидатуры Данияра Шабданова проигнорировали 13 депутатов от фракций «ЭлАман», «Акшумкар» и «Кыргызстан».

По закону при повторном срыве выборов мэра судьбу кенеша Кара-Балты должен решать президент. Либо он представит депутатам новых кандидатов, либо вовсе распустит депутатов.

«Мы против кандидатуры Данияра Шабданова. Считаем, что он не смог объединить городской кенеш и потерял доверие народа. Неоднократно и мы, и граждане обращались в Жогорку Кенеш с жалобами на него. Но до президента жалобы не дошли. Мы согласны на любой вариант. Не обязательно распускать кенеш. Если нам представят другого кандидата, мы его с радостью поддержим», — прокомментировала Мухабат Токомбаева.