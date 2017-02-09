19:51
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Власть

Льготные кредиты получат те, кто займется переработкой сельхозпродукции

Принято постановление правительства по проекту «Финансирование сельского хозяйства-5», предполагающее в числе прочих мер и выдачу льготных кредитов. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

По его словам, льготные кредиты будут выдавать на развитие животноводства сроком на 18 месяцев и растениеводства на 24 месяца с процентной ставкой в размере 10 процентов. Ссуды для предприятий по переработке сельхозпродукции на 36 месяцев будут со ставкой 6 процентов.

Особое внимание уделим переработке сельхозпродукции. Если эта отрасль будет развиваться, то будет развиваться и животноводство, и растениеводство.

Адылбек Касымалиев

Он отметил, что в 2016 году фермерам выдано кредитов на 4,8 миллиарда сомов. «Из республиканского бюджета на эти цели израсходовано 573,4 миллиона сомов, а предусмотрено было 617 миллионов. Оставшуюся сумму полностью профинансировали в январе 2017-го», — добавил глава Минфина.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44651/
просмотров: 711
Версия для печати
Материалы по теме
На Суусамыре 150 тысяч гектаров земли заросло сорняками
Обеспечить себя сахаром Кыргызстан сможет в 2017 году
В 2016 году в Кыргызстане посевы зерновых сократились на 13 тысяч гектаров
В 2017-м в Кыргызстане цену на удобрения могут снизить до $170 за тонну
В 2017 году в Кыргызстане посевы составят 1 миллион 203 тысячи гектаров
Не помогает сельскому хозяйству правительство Кыргызстана
Чуть более $1 миллиарда от стран-доноров получил Кыргызстан на развитие аграрного сектора с 1992 года
Страховые взносы для фермеров Кыргызстана посчитают по размеру сельхозугодий
Алмазбек Атамбаев: Никто, кроме Китая, не дает такие выгодные кредиты
Депутат предложил для поддержки фермеров сократить бюджет ЖК, а не отбирать эти деньги у школ
Популярные новости
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти
Фракция &laquo;Республика Ата-Журт&raquo; передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша Фракция «Республика Ата-Журт» передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;неделю Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Бизнес
4 причины подключить интернет-пакеты &laquo;День-ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom 4 причины подключить интернет-пакеты «День-ночь» от MegaCom
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь