Льготные кредиты получат те, кто займется переработкой сельхозпродукции

Принято постановление правительства по проекту «Финансирование сельского хозяйства-5 », предполагающее в числе прочих мер и выдачу льготных кредитов. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

По его словам, льготные кредиты будут выдавать на развитие животноводства сроком на 18 месяцев и растениеводства на 24 месяца с процентной ставкой в размере 10 процентов. Ссуды для предприятий по переработке сельхозпродукции на 36 месяцев будут со ставкой 6 процентов.

Особое внимание уделим переработке сельхозпродукции. Если эта отрасль будет развиваться, то будет развиваться и животноводство, и растениеводство. Адылбек Касымалиев