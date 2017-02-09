Льготные кредиты получат те, кто займется переработкой сельхозпродукции

Принято постановление правительства по проекту «Финансирование сельского
По его словам, льготные кредиты будут выдавать на развитие животноводства сроком на 18 месяцев и растениеводства на 24 месяца с процентной ставкой в размере 10 процентов. Ссуды для предприятий по переработке сельхозпродукции на 36 месяцев будут со ставкой 6 процентов.
Особое внимание уделим переработке сельхозпродукции. Если эта отрасль будет развиваться, то будет развиваться и животноводство, и растениеводство.Адылбек Касымалиев
Он отметил, что в 2016 году фермерам выдано кредитов на 4,8 миллиарда сомов. «Из республиканского бюджета на эти цели израсходовано 573,4 миллиона сомов, а предусмотрено было 617 миллионов. Оставшуюся сумму полностью профинансировали в январе