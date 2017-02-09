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Власть

Дональд Трамп рассказал, что спит менее пяти часов в сутки

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta. Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп уделяет сну не больше 4–5 часов и по утрам выявляет очередные фальшивки американских СМИ о себе. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщило агентство ТАСС.

«Я работаю много и долго, обычно до полуночи или до первого часа ночи. Просыпаюсь в пять часов утра, — рассказал глава государства. — Я читаю газеты, смотрю по телевизору, что происходит. Я сразу вычисляю ложь», — рассказал Дональд Трамп.

При этом он не упустил возможности вновь пожаловаться на «зашкаливающий уровень бесчестия некоторых телеканалов и газет, публикующих откровенные фальшивки», особенно о президенте США.

Трамп не смог подобрать достаточно правдоподобного объяснения жесткой критике в своей адрес со стороны американских СМИ.

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«Возможно, это от того, что мы располагаемся на разных полюсах. Они позволяли то же самое в отношении Рональда Рейгана (40-го президента США), но не в такой степени, как в отношении меня. Возможно, это просто обратная сторона медали», — говорит Дональд Трамп.

«Они олицетворяют себя с прогрессом, это прекрасное слово, но это неправда. Мне кажется, что они испытывают неприязнь к любому человеку на моей стороне», — добавил Трамп.

«Я должен признаться, что на следующий день (после инаугурации 20 января) я вошел в Белый дом и сказал себе, что это просто изумительно, — рассказал Дональд Трамп. — Президентский самолет и подобные вещи, это все оставляет впечатление сюрреалистичности в определенном смысле. Однако надо это преодолевать, потому что впереди много работы. Ради создания новых рабочих мест или из-за стран, питающих к нам ненависть, все это надо преодолевать».

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В продолжение беседы Трамп рассказал, что считает, что со временем американские СМИ, которые, по его убеждению, решительно настроены против него, снизят резко негативный тон своих публикаций о нем.

Отвечая на вопрос ведущего Билла О’Рейли, считает ли президент, что со временем ему удастся убедить СМИ прекратить публиковать такие материалы, Трамп ответил утвердительно.

«Да, я думаю, что мой успех (в качестве президента США) приведет к этому», — отметил он.

Дональд Трамп напомнил, что намерен вернуть в США рабочие места, и успех в этой сфере, по его мнению, положительно скажется на освещении его деятельности в СМИ.

Президент заявил, что его не беспокоят заявления многочисленных противников, которые обвиняют его в расизме и нетерпимости.

Первое, что они делают с республиканцами и консерваторами, это разыгрывают «расистскую карту». Они делают это со всеми. Я вижу это, и когда ты знаешь об этом, то тебе лучше.

Дональд Трамп

Ссылка: http://24.kg/vlast/44618/
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