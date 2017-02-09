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Власть

Освободить от налогов малый и средний бизнес предлагают в Кыргызстане

Депутаты Жогорку Кенеша предложили освободить от уплаты любых налогов малый и средний бизнес вместо того, чтобы увеличивать им нагрузку и создавать новые требования. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявила Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, идея Налоговой службы внедрить контрольно-кассовые машины (ККМ) с функцией онлайн передачи данных станет очередным неработающим законом в Кыргызстане.

Сейчас не все предприниматели используют ККМ. Дело в том, что, например, при минусовой температуре аппарат отключается. Во многих регионах установить ККМ, для работы которых нужно подключение к Интернету, невозможно.

Стоимость новых ККМ варьируется от 13 до 31 тысяч сомов. Оборудование для модернизации действующих ККМ — от 7 до 9 тысяч сомов.

«Вместо того чтобы заняться администрированием, мы душим тех, кто есть. Нам надо как-то поощрять тех, кто работает. Вспомните, когда швейникам в 1990-е годы дали возможность работать по патенту, тогда многие вышли из тени. Сейчас уже 60 процентов бизнеса в тени. Нужно их выводить, заниматься администрированием», — заявила депутат.

По ее мнению, «мы не способствуем развитию малого и среднего бизнеса». «Во многих странах его вообще освобождают от налогов. А у нас зажимают тех, кто все платит, а остальные живут себе припеваючи», — считает Эльвира Сурабалдиева.

Я пришла не из высоких кабинетов в парламент, а оттуда, где люди работают. Может, мы лучше упростим жизнь малого и среднего бизнеса? Можно освободить его от налогов, раз он у государства ничего не просит.

Эльвира Сурабалдиева

Депутат уверена, что сейчас и так немногие предприниматели платят налоги, а с такими требованиями и вовсе уйдут в тень.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44590/
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