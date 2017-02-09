19:51
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Власть

Назревает скандал вокруг реконструкции ТЭЦ Бишкека

Вокруг реконструкции ТЭЦ Бишкека назревает скандал, если руководство ОАО «Электрические станции» не представит отчет по использованию кредитных средств. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию заявил Кожобек Рыспаев.

По его словам, на прошлой неделе депутаты посетили теплоцентраль и попросили энергетиков отчитаться по реализации проекта, так как возникли сомнения.

«Сейчас нам принесли тот же анализ и те же материалы. Если других данных нет, мы рассматривать не будем. Кредит висит на шее государства. Со стороны Китая получены ли цены? Есть места, где обернули железом, произведенным в КР. Но стоимость указана завышенная», — сказал Кожобек Рыспаев.

Мы в последний раз гладим вас по голове. Будет большой скандал, если мы позовем в праламент представителей китайской компании ТВЕА и премьер-министра.

Кожобек Рыспаев

Руководство «Электрических станций» пообещало до 21 февраля подготовить отчет.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44584/
просмотров: 2744
Версия для печати
Материалы по теме
Азамат Такырбашев: Никогда мы не завезем на ТЭЦ уголь: путевое хозяйство разрушено до основания
«Электрические станции» не увидели «интереса» депутатов в поставках угля на ТЭЦ Бишкека
Депутат Жогорку Кенеша лоббирует интересы частной компании
Популярные новости
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти
Фракция &laquo;Республика Ата-Журт&raquo; передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша Фракция «Республика Ата-Журт» передумала отзывать спикера Жогорку Кенеша
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;неделю Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Бизнес
4 причины подключить интернет-пакеты &laquo;День-ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom 4 причины подключить интернет-пакеты «День-ночь» от MegaCom
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь