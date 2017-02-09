Назревает скандал вокруг реконструкции ТЭЦ Бишкека

Вокруг реконструкции ТЭЦ Бишкека назревает скандал, если руководство ОАО «Электрические станции» не представит отчет по использованию кредитных средств. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию заявил Кожобек Рыспаев.

По его словам, на прошлой неделе депутаты посетили теплоцентраль и попросили энергетиков отчитаться по реализации проекта, так как возникли сомнения.

«Сейчас нам принесли тот же анализ и те же материалы. Если других данных нет, мы рассматривать не будем. Кредит висит на шее государства. Со стороны Китая получены ли цены? Есть места, где обернули железом, произведенным в КР. Но стоимость указана завышенная», — сказал Кожобек Рыспаев.

Мы в последний раз гладим вас по голове. Будет большой скандал, если мы позовем в праламент представителей китайской компании ТВЕА и премьер-министра. Кожобек Рыспаев

Руководство «Электрических станций» пообещало до 21 февраля подготовить отчет.