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Власть

На учебу в Японию отправятся 20 госслужащих Кыргызстана

20 государственных и муниципальных служащих Кыргызстана отправятся на обучение в Японию по стипендиальной программе JDS, финансируемой правительством Японии.

Со стипендиатами встретился заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов. Он отметил, что развитие человеческого капитала, модернизация государственного управления, внедрение цифровых технологий и подготовка профессиональных кадров остаются одними из приоритетов государственной политики.

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За 20 лет в Японии обучение прошли более 300 госслужащих Кыргызстана

По словам Маматканова, Кыргызстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с правительством Японии, посольством Японии в КР, Японским агентством международного сотрудничества и Японским центром международного сотрудничества. Он также напомнил, что недавно стороны подписали соглашение о продолжении программы JDS, в рамках которого Япония выделила грант в размере 381 миллиона иен (2 миллиона 415 тысяч долларов).

«Этот грант — инвестиция в знания наших государственных служащих, их будущий лидерский потенциал и дальнейшее развитие системы государственного управления Кыргызской Республики», — сказал заместитель председателя кабинета министров.

кабинета министров КР
Фото кабинета министров КР. Встреча Улана Маматканова со стипендиатами программы JDS
В этом году по программе JDS в Японию отправятся 20 государственных и муниципальных служащих: 19 будут обучаться в магистратуре и один — в докторантуре. Программа JDS реализуется в Кыргызстане с 2006 года. За это время возможность пройти обучение в японских вузах получили более 300 государственных и муниципальных служащих Кыргызстана.
Ссылка: http://24.kg/vlast/384252/
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