На учебу в Японию отправятся 20 госслужащих Кыргызстана

20 государственных и муниципальных служащих Кыргызстана отправятся на обучение в Японию по стипендиальной программе JDS, финансируемой правительством Японии.
Со стипендиатами встретился заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов. Он отметил, что развитие человеческого капитала, модернизация государственного управления, внедрение цифровых технологий и подготовка профессиональных кадров остаются одними из приоритетов государственной политики.
По словам Маматканова, Кыргызстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с правительством Японии, посольством Японии в КР, Японским агентством международного сотрудничества и Японским центром международного сотрудничества. Он также напомнил, что недавно стороны подписали соглашение о продолжении программы JDS, в рамках которого Япония выделила грант в размере 381 миллиона иен (2 миллиона 415 тысяч долларов).
«Этот грант — инвестиция в знания наших государственных служащих, их будущий лидерский потенциал и дальнейшее развитие системы государственного управления Кыргызской Республики», — сказал заместитель председателя кабинета министров.