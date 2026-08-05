Операторы связи, нотариусы и кредитные бюро смогут проверять паспорта

В Кыргызстане предлагают расширить перечень организаций, которые смогут проверять данные граждан через Государственный реестр национальных паспортов. Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Доступ к актуальной информации о действительности ID-карт хотят предоставить операторам мобильной связи, кредитным бюро, государственным и частным нотариусам, удостоверяющим центрам и финансовым учреждениям.

Организации смогут проверять, является ли паспорт действительным, не числится ли он утраченным или поддельным. Это потребуется при оформлении SIM-карт, совершении нотариальных действий, формировании кредитной истории и выдаче сертификатов электронной подписи.

Проверка данных будет проводиться только с согласия гражданина на передачу персональной информации.

Проект предусматривает, что отказ предоставить такое согласие может стать основанием для отказа в обслуживании или проведении операции.

Эта норма будет применяться в случаях, предусмотренных законодательством о противодействии отмыванию преступных доходов.

В справке-обосновании отмечается, что после принятия нового порядка в июле 2026 года операторы связи, нотариусы, кредитные бюро и удостоверяющие центры исключили из перечня получателей информации из паспортного реестра. Поправки должны устранить возникший правовой пробел.