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Власть

Операторы связи, нотариусы и кредитные бюро смогут проверять паспорта

В Кыргызстане предлагают расширить перечень организаций, которые смогут проверять данные граждан через Государственный реестр национальных паспортов. Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Доступ к актуальной информации о действительности ID-карт хотят предоставить операторам мобильной связи, кредитным бюро, государственным и частным нотариусам, удостоверяющим центрам и финансовым учреждениям.

Организации смогут проверять, является ли паспорт действительным, не числится ли он утраченным или поддельным. Это потребуется при оформлении SIM-карт, совершении нотариальных действий, формировании кредитной истории и выдаче сертификатов электронной подписи.

Проверка данных будет проводиться только с согласия гражданина на передачу персональной информации.

Проект предусматривает, что отказ предоставить такое согласие может стать основанием для отказа в обслуживании или проведении операции.

Эта норма будет применяться в случаях, предусмотренных законодательством о противодействии отмыванию преступных доходов.

В справке-обосновании отмечается, что после принятия нового порядка в июле 2026 года операторы связи, нотариусы, кредитные бюро и удостоверяющие центры исключили из перечня получателей информации из паспортного реестра. Поправки должны устранить возникший правовой пробел.
Ссылка: http://24.kg/vlast/384242/
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