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Власть

Депутат Бишкекского горкенеша Максат Токтогулов досрочно сложил полномочия

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов досрочно прекратила полномочия ряда депутатов местных кенешей. Решение принято 5 августа на заседании ЦИК.

В частности, прекращены полномочия депутата Бишкекского городского кенеша Максата Токтогулова от фракции «Жаны куч». Основанием стало его личное заявление.

ЦИК также утвердила решения Узгенской, Араванской, Кара-Суйской, Ала-Букинской, Баткенской, Кадамlжайской и Каракольской территориальных избирательных комиссий.

Вакантные мандаты передадут следующим зарегистрированным кандидатам из соответствующих списков.
Ссылка: http://24.kg/vlast/384230/
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