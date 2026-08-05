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Власть

Акылбек Жапаров назвал секрет быстрого экономического роста Кыргызстана

Кыргызстану удалось ускорить экономический рост благодаря оперативному принятию решений, необходимых населению и бизнесу. Об этом бывший председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заявил на кыргызско-российском экономическом форуме на Иссык-Куле.

По его словам, проведение форума уже стало традицией и создает площадку для обсуждения сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

Экс-глава кабмина отметил, что две страны связаны длительными историческими, политическими и экономическими отношениями. Несмотря на возникавшие в разные периоды трудности, государства продолжают поддерживать друг друга.

«Когда мы видим недостатки, их нужно быстро исправлять. Только так страна может двигаться вперед», — сказал Акылбек Жапаров.

Он добавил, что время одинаково важно как для крупных, так и для небольших государств. Поэтому власти должны использовать его эффективно и не затягивать принятие решений.

По мнению экс-премьера, одним из главных факторов высоких темпов роста экономики Кыргызстана стало то, что за короткий срок принимались решения, необходимые гражданам и предпринимателям.

Акылбек Жапаров также сообщил, что намерен обсудить кыргызстанский опыт экономических преобразований со своими российскими коллегами.
Ссылка: http://24.kg/vlast/384229/
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