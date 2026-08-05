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Власть

Израиль не будет выводить войска из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС

Израиль не отведет войска от нынешних линий обороны в секторе Газа до тех пор, пока палестинская группировка ХАМАС полностью не разоружится. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Администрация Трампа прислала нам проект. Мы с ним не согласны. Это не наш проект. Мы прислали свои комментарии. Это наша позиция», — сказал он в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

Кроме того, израильский премьер потребовал, чтобы конфискованное у боевиков оружие вывезли за пределы Газы, а не разместили в анклаве под присмотром миротворцев из Международных сил стабилизации или местной администрации.

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Его слова поставили под сомнение успешность сделки по разоружению ХАМАС, о которой ранее объявил президент США Дональд Трамп и которая рассматривалась как потенциальный прорыв в деле прекращения войны.

Газета The Times of Israel отметила, что проект, о котором говорит Нетаньяху, не должен быть предметом обсуждения с Израилем, поскольку является результатом отдельных переговоров с ХАМАС, а предложение о разоружении — это продолжение плана Трампа из 20 пунктов по прекращению конфликта в Газе, который Израиль принял прошлой осенью.

Ссылка: http://24.kg/vlast/384226/
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