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Власть

Высокогорные и приграничные села КР будут финансировать по индексу уязвимости

В Кыргызстане предлагают утвердить государственную программу поддержки высокогорных, отдаленных и приграничных территорий до 2030 года. Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Главное новшество — переход к адресному финансированию сел в зависимости от степени их уязвимости.

Для этого разработают специальный индекс, который будет учитывать положение населенного пункта и существующие социально-экономические проблемы.

На основе индекса для районов планируют ежегодно рассчитывать предварительные финансовые лимиты. Деньги предполагается направлять на реализацию местных программ и конкретных проектов развития.

Власти намерены учитывать сложные природно-климатические условия, удаленность, состояние дорог и другой инфраструктуры, доступ к цифровым услугам, отток населения и низкую инвестиционную активность.

Программа предусматривает строительство и обновление инфраструктуры, поддержку предпринимательства, создание рабочих мест и развитие человеческого капитала.

Для каждого региона и района должны разработать отдельные подпрограммы. Местным властям дадут на это три месяца после утверждения документа.

Кроме того, в системе «Санарип аймак» планируют создать цифровой модуль для расчета индекса уязвимости.

Данные по каждому высокогорному, отдаленному и приграничному селу будут обновлять ежегодно.

Министерство экономики должно публиковать результаты расчетов до 1 июля каждого года. Совместно с другими ведомствами оно также подготовит трехлетний план и перечень проектов, финансируемых из республиканского бюджета.

Расходы на программу планируют покрывать из республиканского и местных бюджетов. Точная общая стоимость мероприятий в опубликованной справке не указана.
Ссылка: http://24.kg/vlast/384113/
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