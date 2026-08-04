Высокогорные и приграничные села КР будут финансировать по индексу уязвимости

В Кыргызстане предлагают утвердить государственную программу поддержки высокогорных, отдаленных и приграничных территорий до 2030 года. Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.
Главное новшество — переход к адресному финансированию сел в зависимости от степени их уязвимости.
Для этого разработают специальный индекс, который будет учитывать положение населенного пункта и существующие социально-экономические проблемы.
На основе индекса для районов планируют ежегодно рассчитывать предварительные финансовые лимиты. Деньги предполагается направлять на реализацию местных программ и конкретных проектов развития.
Власти намерены учитывать сложные природно-климатические условия, удаленность, состояние дорог и другой инфраструктуры, доступ к цифровым услугам, отток населения и низкую инвестиционную активность.
Программа предусматривает строительство и обновление инфраструктуры, поддержку предпринимательства, создание рабочих мест и развитие человеческого капитала.
Для каждого региона и района должны разработать отдельные подпрограммы. Местным властям дадут на это три месяца после утверждения документа.
Кроме того, в системе «Санарип аймак» планируют создать цифровой модуль для расчета индекса уязвимости.
Данные по каждому высокогорному, отдаленному и приграничному селу будут обновлять ежегодно.
Министерство экономики должно публиковать результаты расчетов до 1 июля каждого года. Совместно с другими ведомствами оно также подготовит трехлетний план и перечень проектов, финансируемых из республиканского бюджета.
Расходы на программу планируют покрывать из республиканского и местных бюджетов. Точная общая стоимость мероприятий в опубликованной справке не указана.