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Власть
Сюжеты: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан , Камбар-Ата-1

Глава кабмина назвал два главных проекта для будущего Кыргызстана

Камбар-Атинская ГЭС-1 и железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан являются крупнейшими стратегическими проектами страны. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, запуск Камбар-Атинской ГЭС-1 позволит Кыргызстану значительно сократить зависимость от импорта электроэнергии, а в перспективе — экспортировать ее в другие страны.

Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, как отметил глава кабмина, должно превратить республику в крупную транзитную страну и открыть новые маршруты для доставки грузов в государства Азии и Европы.

При этом главным долгосрочным вложением Касымалиев назвал инвестиции в образование.

«Самый важный проект — это образованные граждане. Инвестиции в знания дадут стране главный толчок к развитию», — заявил он.
Ссылка: http://24.kg/vlast/384084/
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