В Кыргызстане планируют обновить больницы в 40 районах

В Кыргызстане разрабатывают программу строительства и капитального ремонта районных больниц. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев сообщил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, во время рабочих поездок по регионам он посещает местные медицинские учреждения и лично оценивает их состояние.

«Ситуация действительно тяжелая. Во многих местах здания старые, не хватает оборудования. Если помещение пригодно, проведем капитальный ремонт, в других случаях придется строить новую больницу», — сказал глава кабмина.

Программа должна охватить около 40 районов. Помимо ремонта и строительства зданий, власти намерены обновить медицинское оборудование.

Касымалиев отметил, что часть расходов могут включить в бюджет следующего года, поскольку решить все проблемы одновременно не получится.

Глава кабмина также рассказал о результатах внепланового визита в Национальный центр онкологии. По его словам, он приехал туда после жалоб на большие очереди и неисправное оборудование.

Во время проверки выяснилось, что в одном кабинете одновременно принимали два врача, а часть аппаратов не работала из-за отсутствия расходных материалов.

После визита центру выделили 64 миллиона сомов, еще 4 миллиона направили из фонда председателя кабмина на закупку необходимых материалов.

Касымалиев подчеркнул, что модернизация здравоохранения должна включать не только ремонт зданий, но и оснащение больниц современным оборудованием.