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Власть

В Кыргызстане утвердили порядок аккредитации частных клиник и медработников

Кабинет министров утвердил порядок аккредитации физических и юридических лиц, занимающихся медицинской деятельностью.

Согласно постановлению, государственные организации здравоохранения будут проходить аккредитацию за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на выполнение Программы государственных гарантий.

Частные медицинские организации, а также физические и юридические лица, оказывающие медицинские услуги, должны оплачивать аккредитацию самостоятельно.

Министерству здравоохранения поручено принять необходимые меры для реализации документа.

Постановление подписано 3 августа 2026 года и вступит в силу через 10 дней.
Ссылка: http://24.kg/vlast/384019/
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