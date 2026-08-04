Первичную аккредитацию медицинских вузов в Кыргызстане сделают бесплатной

Кабинет министров изменил порядок государственной аккредитации организаций среднего и высшего профессионального медицинского образования. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Первичная аккредитация медицинских образовательных организаций теперь будет проводиться бесплатно.

Рассмотрение заявления должно занимать не более года, а расходы на процедуру покроют из республиканского бюджета.

Плановая аккредитация будет проводиться до окончания срока действия действующего сертификата. Ее оплатит само учебное заведение. Новый аккредитационный сертификат будут выдавать минимум на пять лет.

Внеплановую проверку смогут назначить, если медицинскую организацию лишили государственной аккредитации. Расходы в таком случае также возложат на учебное заведение.

Государственным медицинским организациям расходы на плановую аккредитацию разрешили покрывать за счет бюджета и специальных средств.

Учебное заведение сможет обжаловать результаты проверки в независимой апелляционной комиссии. Плата за подачу апелляции взиматься не будет.

В случае отказа в аккредитации повторное заявление разрешат подать не ранее чем через год. Организация сможет выпустить уже обучающихся студентов в течение текущего учебного года, но принимать новых на соответствующие программы ей запретят.

Выпускники медицинских и фармацевтических специальностей должны будут проходить обязательный централизованный лицензионный экзамен.

Постановление подписано 3 августа 2026 года и вступит в силу через 15 дней.