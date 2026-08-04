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Власть

«Кыргыз маданият сервис» получил право на налоговые льготы при импорте

Кабинет министров включил государственное учреждение «Кыргыз маданият сервис» при Министерстве культуры, информации и молодежной политики в перечень организаций, имеющих право на освобождение от налогов при ввозе отдельных категорий товаров.

Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Учреждение добавили в утвержденные правительством списки импортеров товаров, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость и налога с продаж. 

Изменения внесены в постановление кабмина от 22 ноября 2024 года № 709.

Документ подписан 31 июля 2026 года и вступит в силу через десять дней. 
Ссылка: http://24.kg/vlast/384016/
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