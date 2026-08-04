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Власть

Зеленский освободил от должности посла Украины в Кыргызстане

Владимир Зеленский освободил Валерия Жовтенко от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызстане. Соответствующий указ президент Украины подписал 3 августа. Причины кадрового решения в документе не приводятся.

Валерий Жовтенко возглавлял дипломатическую миссию Украины в Кыргызстане с августа 2018 года. Кто станет новым послом, пока не сообщается.

из интернета
Фото из интернета. Экс-посол Украины в Кыргызстане Валерий Жовтенко
Владимир Зеленский провел масштабные перестановки в дипломатическом корпусе. Помимо Жовтенко, своих должностей лишились послы Украины в США Ольга Стефанишина, в Австрии Василий Химинец, в Таджикистане Валерий Евдокимов, в Тунисе и Ливии Владимир Хоманец, а также в Сингапуре и Брунее Екатерина Зеленко.
Ссылка: http://24.kg/vlast/384015/
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