В Кыргызстане запретили кремировать тела умерших

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О погребении и похоронном деле». Документ принят Жогорку Кенешем 25 июня 2026 года.

Согласно изменениям, крематории в Кыргызстане смогут использоваться только для санитарного термического уничтожения биологических объектов, образующихся в результате медицинской деятельности. Речь идет об органах и тканях человека.

При этом закон прямо запрещает использовать такие сооружения для сжигания тел умерших людей, а также абортированных и мертворожденных плодов.

Из закона исключаются положения о кремации умерших, урнах с прахом, колумбариях и стенах скорби. Невостребованные и неопознанные тела разрешается хоронить только в земле на кладбищах.

Специализированные сооружения для уничтожения медицинских биологических объектов могут строиться за счет республиканского и местных бюджетов, а также средств частных компаний.

Закон вступит в силу через 10 дней.