В кабмине Кыргызстана обсудили обеспечение внутреннего рынка ГСМ

Первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев провел очередное совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка страны горюче-смазочными материалами.

По данным кабмина, руководители профильных государственных органов представили информацию о текущей ситуации на рынке ГСМ, объемах имеющихся запасов и поставках нефтепродуктов.

Особое внимание уделено вопросам бесперебойных поставок топлива, достаточности имеющихся запасов, а также координации работы государственных органов и участников рынка.

По итогам совещания профильным государственным органам и организациям дан ряд поручений.