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Власть

В кабмине Кыргызстана обсудили обеспечение внутреннего рынка ГСМ

Первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев провел очередное совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка страны горюче-смазочными материалами.

По данным кабмина, руководители профильных государственных органов представили информацию о текущей ситуации на рынке ГСМ, объемах имеющихся запасов и поставках нефтепродуктов.

Особое внимание уделено вопросам бесперебойных поставок топлива, достаточности имеющихся запасов, а также координации работы государственных органов и участников рынка.

По итогам совещания профильным государственным органам и организациям дан ряд поручений.
Ссылка: http://24.kg/vlast/383981/
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