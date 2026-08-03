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Власть

Омар Султанов назначен послом Кыргызстана в Великобритании

Омар Султанов освобожден от должностей посла Кыргызстана в Швейцарии и постоянного представителя страны при ООН и других международных организациях в Женеве. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Другим указом глава государства назначил Омара Султанова Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.  

из интернета
Фото из интернета. Омар Султанов назначен послом Кыргызстана в Великобритании

Омар Султанов работал постпредом Кыргызстана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве с 31 мая 2022 года. Послом Кыргызстана в Швейцарии его назначили 30 ноября того же года.

Султанов ранее уже занимал ряд дипломатических и государственных должностей. Он представлял Кыргызстан в Германии, работал руководителем администрации президента и первым заместителем министра иностранных дел. 
Ссылка: http://24.kg/vlast/383965/
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