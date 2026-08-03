От Иссык-Куля до Каспия: как меняется геополитика Центральной Азии

В конце июля Иссык-Куль стал центром большой региональной дипломатии. В Кыргызстан приехали президенты Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана. Помимо двусторонних переговоров и государственных визитов, в Чолпон-Ате прошла неформальная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

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Лидеры обсудили торговлю, транспортные коридоры, энергетику, безопасность, цифровизацию, климат и туризм. По итогам подписали Чолпон-Атинскую декларацию.

Однако значение встречи определяется не только количеством прибывших президентов и подписанных документов. Кыргызстан попытался выступить не просто принимающей стороной, а государством, способным собрать партнеров, предложить повестку и связать интересы Центральной Азии, Каспия и Южного Кавказа.

Фото 24.kg

Два союзнических договора за два дня

Особое место в программе заняли государственные визиты президентов Узбекистана Шавката Мирзиеева и Азербайджана Ильхама Алиева. За два дня Кыргызстан подписал с ними договоры о союзнических отношениях.

Политолог Уланбек Асаналиев рассматривает эти события как элементы одной внешнеполитической стратегии. По его мнению, Бишкек делает многовекторность более практичной: укрепляет отношения с ближайшим соседом и одновременно расширяет свои возможности через Каспий и Южный Кавказ.

Содержание двух договоров различается. Для Кыргызстана отношения с Узбекистаном связаны прежде всего с границей, торговлей, водой, энергетикой, транспортом и ежедневными контактами между гражданами. Документы касаются пунктов пропуска, взаимных поездок, социального страхования, пенсий, образования, туризма, культуры и агропромышленного комплекса.

Отношения с Азербайджаном имеют другую географию. Баку может стать для Кыргызстана связующим звеном с Южным Кавказом, Турцией и европейскими рынками. Подписанные документы охватывают автомобильные и грузовые перевозки, судоходство, поставки нефтепродуктов, энергетику, кибербезопасность и работу Азербайджано-Кыргызского фонда развития.

Для Кыргызстана, не имеющего выхода к морю, диверсификация маршрутов имеет стратегическое значение.

Азербайджан расширяет границы формата

Чолпон-Атинская встреча стала первой, на которой президент Азербайджана участвовал как полноправный член консультативного формата. Ранее Ильхам Алиев присутствовал на подобных мероприятиях в качестве почетного гостя.

Фото пресс-службы президента

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Присоединение Баку не меняет географических границ Центральной Азии, но расширяет функциональное пространство сотрудничества. Транспорт, торговля и энергетика теперь рассматриваются в связке с Каспием и Южным Кавказом.

Для стран региона это возможность получить дополнительные выходы на внешние рынки. Казахстан уже развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут. Узбекистан заинтересован в новых логистических направлениях. Туркменистан рассматривает Азербайджан как партнера по каспийским и энергетическим проектам. Кыргызстан и Таджикистан могут подключаться к этим маршрутам через соседние государства.

Сам Азербайджан укрепляет роль транзитного и политического моста между Центральной Азией, Турцией и Европой.

Как отреагировали СМИ стран-участниц

Медиа Центральной Азии и Азербайджана освещали встречу преимущественно в позитивном и сдержанном тоне. Большинство публикаций строилось на сообщениях президентских администраций и государственных информационных агентств. Открытой критики саммита практически не было, однако национальные акценты заметно различались.

Кыргызстанские СМИ сосредоточились на роли страны как организатора встречи, подписании Чолпон-Атинской декларации и двусторонних результатах визитов. Отдельное внимание уделяли предложению Садыра Жапарова активизировать работу над единой туристической визой для Центральной Азии.

В кыргызстанской информационной повестке саммит подавался как свидетельство роста дипломатического веса страны. Бишкек смог одновременно принять шесть президентов, провести государственные визиты и вынести на обсуждение собственные инициативы.

Узбекистанские СМИ сделали акцент на переходе кыргызско-узбекских отношений к союзничеству и расширении практического сотрудничества. В центре внимания — торговля, промышленность, энергетика, транспорт, приграничные вопросы и контакты между гражданами.

Участие Азербайджана узбекские медиа рассматривали как переход к более широкому макрорегиональному взаимодействию. Центральная Азия и Южный Кавказ постепенно начинают восприниматься как связанное экономическое пространство.

Казахстанские издания выделили укрепление региональной субъектности и развитие транскаспийской логистики. Заявление Касым-Жомарта Токаева о наиболее успешном периоде в современной истории Центральной Азии стало одной из ключевых цитат.

Для Казахстана сотрудничество с Азербайджаном уже имеет практическое содержание. Астана и Баку развивают порты, морские перевозки и терминалы. Поэтому казахстанские СМИ рассматривали встречу прежде всего через действующие и перспективные транспортные проекты.

Азербайджанская пресса представила визит Ильхама Алиева как подтверждение возросшей роли Баку в Центральной Азии. Главный тезис публикаций — Азербайджан превращается в транспортный, энергетический и политический мост между регионом, Южным Кавказом, Турцией и Европой.

Таджикистанские СМИ сохраняли более протокольную тональность. Основными темами стали безопасность, устойчивое развитие, водно-энергетическое взаимодействие и региональная стабильность. Для Душанбе важны не только транспортные перспективы, но и ситуация вокруг Афганистана и противодействие транснациональным угрозам.

Туркменские издания рассматривали встречу в контексте председательства Ашхабада в консультативном формате. Следующий саммит планируют провести в Авазе, поэтому Чолпон-Атинская встреча воспринимается как этап подготовки к дальнейшему региональному диалогу. Основными темами стали нейтралитет, энергетика, Каспий и международный транзит.

Единая виза как проверка интеграции

Одной из наиболее конкретных инициатив Кыргызстана стало предложение о единой туристической визе для стран Центральной Азии.

Фото пресс-службы президента

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Проект способен сделать регион более привлекательным для иностранных туристов. Путешественник мог бы объединить в одной поездке Иссык-Куль, Самарканд, Алматы, Памир и другие направления. Это увеличило бы продолжительность поездок и принесло дополнительный доход гостиницам, авиакомпаниям, туроператорам, ресторанам и малому бизнесу.

Но реализация потребует согласовать миграционные правила, требования безопасности, цифровой обмен данными и порядок распределения визовых сборов. Необходимо также определить, войдет ли в потенциальную общую туристическую зону Азербайджан.

Поэтому единая виза станет проверкой готовности государств перейти от общих заявлений к совместному управлению конкретными процессами.

Кыргызстан усиливает позиции

Политолог Асель Омуракунова предлагает оценивать саммит через понятие «созывающей способности» — умения государства предложить формат, собрать партнеров с разными интересами и направить разговор к практическим решениям.

По ее оценке, Кыргызстан одновременно выступил принимающей площадкой, инициатором предложений и связующим участником диалога. Для небольшого государства это отдельная форма политического капитала: влияние достигается не через доминирование, а через полезность для партнеров.

При этом было бы преувеличением объявлять Кыргызстан новым лидером Центральной Азии. Казахстан и Узбекистан обладают значительно большими экономическими ресурсами, Туркменистан — крупными запасами газа, а Азербайджан — важной каспийской инфраструктурой.

Однако роль Кыргызстана нельзя сводить и к предоставлению территории для переговоров. Бишкек инициировал встречу, предложил конкретные темы, провел серию двусторонних переговоров и добился принятия общего документа.

Так формируется реалистичная модель влияния: не конкурировать за формальное лидерство, а становиться удобной и востребованной площадкой для региональной дипломатии.

Главный вопрос — что будет после саммита

Чолпон-Атинская декларация зафиксировала политическую готовность государств развивать сотрудничество. Но сама по себе она не устранит таможенные барьеры, не построит железные дороги, не увеличит пропускную способность портов и не введет единую визу.

Теперь договоренности необходимо перевести в дорожные карты, межведомственные поручения и конкретные сроки.

Фото пресс-службы президента

Особое значение для Кыргызстана имеют железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, Камбаратинская ГЭС-1, транскаспийские маршруты, цифровизация торговли и туристическое сотрудничество.

Политолог Уланбек Асаналиев отмечает, что главным критерием успеха должна стать реальная польза. Новые предприятия означают рабочие места, транспортные коридоры — доступ к рынкам, а договоренности по воде и энергетике — более предсказуемые условия для экономики.

Встреча на Иссык-Куле не создала нового политического блока и не назначила регионального лидера. Но она показала, что Центральная Азия постепенно выходит за пределы замкнутой географии пяти государств, укрепляя связи с Азербайджаном, Каспием и Южным Кавказом.

Для Кыргызстана главным результатом стала новая роль. Страна продемонстрировала, что способна не только участвовать в региональной политике, но и создавать пространство, в котором эта политика формируется.

Теперь дипломатический успех будет измеряться не количеством протокольных фотографий, а числом инициатив, которые продолжат работать после отъезда президентских кортежей с Иссык-Куля.